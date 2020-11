publié le 04/11/2020 à 08:15

L'inquiétude est toujours grande suite au nouveau confinement et les questions sont nombreuses, notamment sur les conditions de déplacements. Nos auditeurs sont inquiets pour leurs parents âgés, qui vivent seuls loin d'eux. Parmi les questions qui reviennent souvent : peut-on se déplacer, traverser la France pour aller voire ses parents ou grands-parents âgés ?

Oui. Pas tous les jours évidemment, mais vous pouvez cocher la case "déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables" sur votre attestation. Vous pouvez donc apporter des courses, des vêtements et une fois avec eux, c'est port du masque pour tout le monde, y compris à l'intérieur, lavage des mains très fréquent et on ouvre les fenêtres.

Lors de ses annonces fin octobre, Emmanuel Macron a autorisé également les visites en maisons de retraites et en Ehpad pendant le confinement, "pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, que des personnes seules, en fin de vie, se retrouvent totalement isolées", avait déclaré le président en précisant que cela devait se faire "dans le strict respect des règles sanitaires".