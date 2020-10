publié le 13/10/2020 à 08:09

À l'hôpital, certains soignants sont positifs à la Covid-19 et on les fait quand même travailler. Leurs chefs ne sont pas des inconscients, c'est tout à fait légal s'ils sont asymptomatiques. Cette pratique est autorisée par l'avis du Haut Conseil de santé publique, qui indique qu'un soignant, testé positif mais asymptomatique, peut tout de même être maintenu en poste. Une consigne qui peut étonner mais qui est bien pratiquée par certains chefs de service hospitalier.

"Évidemment on a essayé toutes les étapes pour ne pas faire venir le personnel mais le maintien de poste est possible. Si nous on se trouve en difficulté pour pouvoir remplacer un agent, tout en sachant qu'il est positif, le maintien de poste est possible, moyennant les gestes barrières", nous explique l'un d'eux, ayant souhaité témoigner anonymement.

Pour ces soignants positifs au virus, les mesures barrières sont encore plus drastiques, ils ne croisent pas de patients à risques, ne mangent pas dans la même salle que les autres et n'ont absolument pas le droit d'enlever leur masque. Cette pratique n'est utilisée qu'en dernier recours, mais elle illustre surtout les conséquences du manque de personnel dans les hôpitaux.

Covid-19 - Le Porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que Paris, et les villes dont la situation se dégrade, pourraient voir de nouvelles restrictions prises pour freiner la propagation du coronavirus. "Il faudra prendre des mesures supplémentaires si la situation se confirme", a indiqué Gabriel Attal sur RTL.



États-Unis - Donald Trump, le retour. 12 jours après son hospitalisation pour cause de Covid-19, le président américain est reparti en campagne. Donald Trump était lundi en meeting en Floride, assurant être en "pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

Santé - Ce mardi 13 octobre marque le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a rappelé jeudi dans un point presse. Les personnes vulnérables au virus de la grippe doivent se faire vacciner.