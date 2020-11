Coronavirus : Yannick Jadot est pour la vaccination obligatoire

publié le 10/11/2020 à 18:30

"À partir du moment où le vaccin sera là, j'espère que tout le monde ira se faire vacciner," a déclaré Yannick Jadot, député européen écologiste sur franceinfo mardi 10 novembre. La veille, les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont annoncé l’efficacité de leur candidat vaccin à "90%", selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, la dernière étape avant une demande d'homologation.



L'eurodéputé EELV a salué "l'espoir" qu'a fait naître les annonces du lundi 9 novembre. Selon lui, c’est un "début de perspectives". Il a aussi appelé "les Françaises et les Français à ne pas relâcher leurs efforts ", car ce qui nous sauve "ce sont les règles (sanitaires) et ce n'est pas le vaccin, qui arrivera, nous l'espérons, dans quelques mois".

Damien Abad, le patron des députés LR, s'est aussi déclaré favorable à "une campagne massive de vaccination" si le vaccin a une "fiabilité forte".

"On ne peut pas se permettre d'allonger la période de confinement"

Cependant, certain membre d’EELV, comme la député européenne Michèle Rivasi, ont des réserves quant à la vaccination obligatoire. "Ok, il y a Michèle Rivasi et puis il y 99,99% des autres," au sein du parti, a répondu Yannick Jadot, avant d’ajouter rapidement que "Michèle Rivasi est pour la vaccination". "On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays", a-t-il plaidé.

La France est l’un des pays où l’intention de recourir au vaccin pour lutter contre la Covid-19 est la plus faible, selon un récent sondage Ipsos publié en septembre. Les Français ne seraient que 59% à se faire vacciner, contre 74% au niveau mondial.