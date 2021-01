Coronavirus : Michel Cymes explique comment les vaccins sont mis au point

publié le 13/01/2021 à 16:20

La campagne de vaccination contre la covid-19 a commencé. Il est important d'expliquer le processus de mise au point des vaccins. Des tous premiers stades de la recherche jusqu'à la production de milliards de doses, il y a des étapes à respecter.

En Europe, les Anglais ont tiré les premiers. Le Royaume-Uni est même le premier pays occidental à avoir autorisé un vaccin contre la Covid-19. Il n'a pas attendu que l'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin. Aucun autre état membre de l'Union européenne n'a choisi cette procédure d'urgence.

L'Agence européenne donne son feu vert après avoir étudié toutes les données issues des essais menés par les laboratoires. Et en France, ces données sont aussi étudiées par la Haute Autorité de Santé. C'est plutôt rassurant d'attendre que tous les résultats des essais cliniques soient publiés et validés. Ils sont l'aboutissement d'un très long processus.

C'est quoi au juste les essais cliniques ? En fait, pour n'importe quel vaccin, tout commence par des recherches sur l'agent infection lui même. Comment il agit, comment il se reproduit, quels anticorps peuvent le détruire. Ensuite, le laboratoire met au point un candidat vaccin. Le but : neutraliser le mode opératoire du virus dans l'organisme. Ensuite, on le teste sur des animaux et ce n'est qu'après que l'on passe aux essais chez l'homme.

