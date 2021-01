Coronavirus : la Haute autorité de santé autorise le vaccin Moderna en France

publié le 08/01/2021 à 14:22

Deuxième vaccin en France. Le vaccin contre le coronavirus développé par Moderna "peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant", a estimé vendredi 8 janvier la Haute autorité de santé (HAS).

Ce vaccin, qui a reçu mercredi l'autorisation de commercialisation de l'Union européenne, devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France après celui de Pfizer/BioNTech, qui avait eu le feu vert de la HAS le 24 décembre dernier.



Ce deuxième vaccin pourrait être une vraie bouffée d’oxygène, car il peut être conservé beaucoup plus facilement que celui de Pfizer : à -20° pendant six mois. Plus besoin donc des super congélateurs et d’une lourde logistique. Mais comme pour le vaccin de Pfizer, il faudra bien deux injections à quelques semaines d’intervalle. 80 millions de doses sont déjà réservées à la Biotech de Boston par l’Union européenne.

Aux États-Unis, Moderna est sur le marché depuis le 18 décembre déjà et les Américains envisagent de réduire la dose vaccinale pour en faire profiter un maximum de personnes.