Coronavirus : Michel Cymes donne 7 règles pour vivre un confinement efficace

publié le 19/03/2020 à 10:43

On a bien noté que même si le coronavirus touche tout le monde, il fait potentiellement plus de dégâts chez les séniors, d’où des règles de vie à observer avec encore plus de rigueur si vous vous occupez d’une personne âgée. Ma démarche ce jeudi 19 mars matin est inspirée par le professeur Marie Sarazin l’une des pontes de l’hôpital Sainte-Anne à Paris.

C’est une spécialiste des maladie neuro-dégénératives comme Alzheimer. Elle considère, à juste titre, que la pédagogie c’est l’art de la répétition. Et pour bien gérer la situation, le Pr Sarazin a édicté 7 règles qu'il faut respecter scrupuleusement afin de vivre un confinement dans de bonne conditions sanitaires, et afin que celui-ci soit efficace.



1. Une seule personne sort

La première est que seule une personne par foyer et par semaine doit sortir faire les courses. Inutile d’exposer plusieurs membres de la famille à tour de rôle à un hypothétique virus.

2. Pas de contacts

Règle numéro deux, si vous croisez un ami, réfrénez ses élans d’affection, et bien entendu respectez la distance de sécurité. Il sera toujours temps de se faire des mamours une fois la crise terminée.

3. Ouvrir les fenêtres

Règle numéro trois : aérer régulièrement toutes les pièces de votre domicile, le virus ne va pas rentrer par la fenêtre. Un appartement ou une maison avec quatre ou cinq personnes qui y tournent en rond toute la journée, ça peut vite finir par sentir le renfermé et donner des maux de tête.

4. Des mains toujours propres

Règle numéro quatre : se laver les mains au savon même si on passe la journée à la maison. Il faut le faire régulièrement, notamment avant de préparer le repas, avant de se mettre à table, après avoir mis le nez dehors. Que ce soit pour aller faire les courses, sortir les poubelles ou récupérer le courrier. Après avoir rangé les courses, que vous les ayez faîtes ou qu’on vous les ait livrées. Après avoir éternué ou avoir utilisé un mouchoir en papier.



5. Un grand ménage régulier

Règle numéro cinq : pensez au grand nettoyage. Il faut désinfecter régulièrement les poignets de portes, les interrupteurs muraux, les lampes de bureau, les claviers d’ordinateurs, les téléphones, et cela va sans dire s’abstenir, ne pas cracher par terre.



6. Bouger

Règle numéro six : ne pas rester toute la journée sur le lit ou avachi sur le canapé. Vous devez vous dégourdir les jambes au minimum toutes les heures. Si vous avez un jardin essayez de vous y promener, sinon essayez de le faire à l’intérieur. Et si l’espace vient à manquer, vous pouvez opter pour la marche militaire en faisant du sur-place tout en levant bien haut les genoux. Ça paraît ridicule mais le confinement vient de commencer et autant se familiariser, dès maintenant, avec ces exercices qui vous seront utiles.



7. Attention aux séniors

Règle numéro sept : Soyez attentifs aux séniors qui vous entourent. Éloignez-les des enfants, et quand je parle des enfants, ça va jusqu’à 30 ans. Privilégiez les échanges par téléphone ou via les réseaux sociaux. Et si vous avez la gentillesse de faire des courses pour des personnes âgées, vous déposez le panier devant la porte de leur domicile. La règle vaut pour tout le monde, mais elle vaut d'autant plus si vous avez passé la soixantaine. Moins vous aurez de contacts directs, mieux ce sera.