publié le 19/03/2020 à 06:10

Depuis mardi 17 mars, les Français n'ont plus le choix : ils doivent rester confinés chez eux pendant au moins quinze jours pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire. Pour certains, restés seuls chez eux, communiquer avec ses proches n'est désormais possible que par téléphone ou par le biais d'outils numériques. Même si, bien évidemment, rien ne remplacera jamais un rendez-vous physique, RTL dresse la liste des applications idéales pour ne pas perdre contact.

Skype

Désormais quasiment connue de tous, Skype reste l'application de référence pour les appels de groupe en visioconférence. Disponible gratuitement sur IOS, Android, Windows et Mac, cet outil permet à la fois de passer des appels vidéo mais aussi audio. 50 personnes peuvent par ailleurs discuter en même temps, comme l'explique Cnet France. Une interface de messagerie est également disponible, tout comme la possibilité de réaliser des enregistrements vidéo. Pour utiliser l'application, la création d'un compte est nécessaire.

Hangouts, FaceTime

Moins populaire mais tout aussi efficace, Hangouts Meet, qui fait partie de la suite d'applications Google, permet également de réaliser des appels vidéo de groupe gratuitement, sur ordinateur, tablette et smartphone. Pour inviter des amis ou des proches à rejoindre une discussion, il suffit de leur envoyer un lien vers leur adresse Gmail. Les utilisateurs de produits Apple (iPhone, iPad ou Mac) peuvent discuter de leur côté, en vidéo, avec l'application FaceTime.

Zoom

Zoom, un autre logiciel de visioconférence, a gagné en popularité dans le monde depuis la mise en place de mesures de confinement. Bien qu'adaptée en premier lieu au télétravail, l'application se démarque en effet de ses concurrents en proposant plusieurs fonctionnalités sophistiquées, notamment la possibilité de dessiner des schémas, comme le rapporte Le Monde. Seul hic : la version gratuite limite les entretiens vidéo à quarante minutes.

Whatsapp, Messenger

Disponible gratuitement sur smartphone, Whatsapp reste l'application de messagerie de référence - elle compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, pratique pour ceux qui ont des proches à l'étranger. On peut y envoyer des messages textes, mais aussi passer des appels audio et vidéo jusqu'à 4 personnes en simultané. Son interface est également déployable sur un ordinateur.

Autre application de messagerie populaire : Messenger, principalement utilisée par les personnes possédant un compte Facebook. Outre les messages textes, elle offre elle aussi la possibilité de passer des appels audio et vidéo.

Netflix Party

La plateforme de streaming vidéo Netflix a mis en place il y a peu une extension permettant de regarder des films en séries en simultané avec ses proches. Intitulée Netflix Party, elle donne accès à un chat pendant que ses utilisateurs regardent un programme en même temps. Cette extension n'est toutefois disponible que sur le navigateur Chrome.