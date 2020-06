Coronavirus : les traitements à la chloroquine ont-ils repris en France ?

publié le 09/06/2020 à 06:10

Après avoir stoppé les essais avec la chloroquine, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé la reprise de ces essais il y a quelques jours. Cependant, en France, l'article 19 du décret du 11 mai, qui fixait les dispositions dérogatoires de prescription de la chloroquine a été abrogé et le ministre de la Santé n'est pas revenu dessus. Et ce malgré le rétropédalage de la prestigieuse revue médicale The Lancet, qui avait publié une étude jugeant inefficace voir néfaste le recours à la chloroquine contre le coronavirus.

Pour autant, cela n'empêche pas, par exemple, l'IHU de Marseille et le Professeur Raoult d'en prescrire. Du côté des essais, l'OMS a en effet annoncé qu'ils étaient relancés mais en France ce n'est pas encore le cas. L'Inserm qui chapeaute l'étude européenne Discovery va "envisager de reprendre les inclusions de nouveaux patients recevant de l'hydroxychloroquine".

En attendant, Olivier Veran a écrit au Lancet. Le ministre de la Santé a demandé à la revue une relecture des données brutes, telles qu'elles avaient été livrées.