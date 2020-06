publié le 08/06/2020 à 06:30

"Le virus n'a pas disparu". C'est ce que tient à rappeler le président du Conseil scientifique. Le Professeur Jean-François Delfraissy a tenu à dire aux Français que, même si l'épidémie est "en grande partie contrôlée" grâce au confinement, "l'épidémie n'est pas du tout derrière nous".

Interrogé ce dimanche 7 juin par BFMTV, le président du Conseil scientifique a martelé que "le virus continue à circuler" et que "l'épidémie n'est pas finie". Ce virus, il faudra le faire disparaître", a-t-il assuré. Jean-François Delfraissy a malgré tout expliqué que l"on contrôle l'épidémie" en France. "C'est une bonne nouvelle, liée au confinement, aux mesures de distanciation sociale prises par nos concitoyens, probablement au fait qu'on rentre dans la période d'été et que ce virus est peut-être sensible à une forme de température", a rassuré le Professeur.

On en veut pour preuve les chiffres communiqués par le gouvernement ce dimanche 7 juin au soir. Le coronavirus a en effet fait 13 morts en 24 heures en France, ce qui représente le plus faible bilan depuis mi-mars à l'hôpital. Pour autant, un contrôle de l'épidémie n'est pas synonyme d'extinction du virus. La pandémie a ce dimanche passé le seuil des 400.000 morts dans le monde.