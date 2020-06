publié le 08/06/2020 à 08:16

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) veut accélérer le retour des enfants à l'école car les parents, au chômage partiel, "désorganise l'activité de l'entreprise", nous explique Jean-Eudes Dumesnil, secrétaire général de la CPME.

"Quand on a des salariés qui sont parents, et que ces parents ont des enfants qui ne sont pas en capacité d'aller à l'école, à ce moment là ils sont placés en activité partielle. Naturellement ça désorganise l'activité de l'entreprise parce qu'on ne sait pas exactement sur qui on peut compter et là encore ça a un coup supplémentaire", détaille Jean-Eudes Dumesnil.

"Parce que quand vous avez un salarié en activité partielle, 15% de son salaire reste à la charge de l'entreprise. On ne peut pas continuer pendant des mois et des mois, il faut qu'on nous dise quand les choses vont rentrer dans la normale", ajoute t-il.

