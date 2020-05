Chloroquine : Olivier Véran demande à revoir les règles de prescription

et AFP

publié le 23/05/2020 à 19:00

Les règles de prescription de l'hydroxychloroquine doivent être revues. C'est ce qu'à demandé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le Haut conseil de la santé publique devra proposer une révision de ces règles dérogatoires sous 48 heures, a-t-il annoncé ce samedi 23 mai.

Son efficacité sur la Covid-19 est remise en cause par une étude de The Lancet, une revue scientifique prestigieuse. Ces travaux, réalisés sur 96.000 patients, révèlent que 34% des patients sous chloroquine ont présenté un risque plus élevé de mourir car le médicament accroît les risque d'arythmie cardiaque.

L'hydroxychloroquine est restreinte à un usage à l'hôpital sur des cas graves après une décision collégiale des médecins. La molécule connaît un fort intérêt depuis que le Pr Didier Raoult a relayé des études peu détaillées, affirmant qu'elle pouvait être utile dans le cadre d'un traitement contre le SARS-CoV2.

Les études publiées la semaine dernière montrent que cette molécule ne réduit pas les risques d'admission en réanimation ni les décès des patients hospitalisés pour une pneumonie due au Covid-19.