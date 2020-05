Coronavirus : le masque restera obligatoire dans les transports, confirme Djebbari sur RTL

publié le 27/05/2020 à 18:43

Les Français vont sans doute devoir porter un masque dans les transports en commun pendant tout l'été au moins. Invité de RTL mercredi 27 mai, Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que le port du masque sera obligatoire "jusqu'à ce que le virus ne soit plus actif et circulant".

Plus tôt dans la journée, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne avait annoncé que le port du masque restera obligatoire dans les transports en commun "tant qu'on n'a pas un traitement".

