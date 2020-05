Coronavirus : masques et gants polluent déjà la Méditerranée

publié le 26/05/2020 à 19:22

Cela ne fait que quelques semaines que le port du masque s'est généralisé en France et pourtant ce petit morceau de tissu se retrouve déjà dans les fonds marins. C'est notamment le cas dans la Méditerranée où l'on en retrouve déjà plusieurs, aux côtés de gants en latex, rapporte France 3.

Le triste constat a été réalisé par le lanceur d'alerte Laurent Lombard, fondateur de l'association Opération Mer Propre. Samedi 23 mai, il a découvert plusieurs masques au cours d'une plongée à Antibes.

"Ça vous dit cet été de vous baigner avec le Covid-19 ? Sachant que plus de 2 milliards de masques jetables ont été commandés, il y a bientôt le risque de voir plus de masques que de méduses dans les eaux de la Méditerranée !", déplore-t-il dans une vidéo déjà vue plus de 100.000 fois en seulement 3 jours.

Le bilan pourrait être terrible quand on sait qu'il faut près de 450 ans à un masque chirurgical pour se décomposer. Celui-ci est en effet composé de tissus issus de pétrole qui certes filtrent bien l'air, mais mettent énormément de temps pour se désagréger.

Vers un désastre écologique ?

Dimanche, Laurent Lombard et son association ont plongé dans la baie du Golfe-Juan. Au terme de deux heures de nettoyage, ce sont 200 litres de déchets qui ont été remontés, dont cinq masques chirurgicaux et quatre gants en latex, précise France 3.

"Ça va devenir un vrai désastre écologique. Il y a une semaine, je ne voyais qu'un gant de temps en temps, ensuite, j'ai commencé à en voir de plus en plus", s'inquiète Laurent Lombart auprès de nos confrères. "Ce n'est que le début. Quand il va y avoir un gros orage, tous les masques et les gants jetés sur les trottoirs ou dans les égouts vont se retrouver en mer".

Faut-il menacer de sanction les pollueurs ? C'est la volonté d'Éric Pauget, député Les Républicains de la 7ᵉ circonscription des Alpes-Maritimes. Il a déposé le 18 mai une proposition de loi pour durcir la réglementation face aux masques jetés sur la voie publique et propose d'augmenter le montant de l'amende à 300 euros.