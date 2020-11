Coronavirus : les indicateurs sont-ils favorables à un déconfinement ?

publié le 23/11/2020 à 16:12

Après trois semaines de confinement, la situation sanitaire semble s'être apaisée en France. L'allocution du président de la République mardi est très attendue, il devrait annoncer un allègement des restrictions, mais l'idée d'un éventuel déconfinement n'est clairement pas à l'ordre du jour.

Pourtant certains indicateurs semblent aller dans le bon sens. À commencer par le taux de reproduction du virus, ou R0, celui s'élève à 0,65 au 14 novembre contre 1,16 au retour des vacances de la Toussaint, le lundi 3 novembre, selon les données du gouvernement. Cette première donnée révèle que le nombre de cas recule grâce au confinement. À titre de comparaison le R0 était de 0,7 le 11 mai, jour du déconfinement.

Le taux d'incidence évolue également positivement, au 19 novembre il montait à 181, en chute libre donc depuis le 3 novembre où l'incidence montait alors à 500. En revanche, l'incidence reste bien plus importante qu'au 11 mai dernier, elle n'était qu'à 7,49. Ainsi le nombre de nouveaux cas quotidiens évolue de la même manière, dimanche dernier on dénombrait 13.157 nouveaux cas contre 53.238 il y a 20 jours. Au déconfinement, on n'énumère que 456 nouveaux malades.

Enfin, la situation au sein des hôpitaux ne permet pas un déconfinement total. Au 21 novembre, 88,8% des places en réanimation sont occupées par des patients Covid-19. Un chiffre supérieur à celui du 3 novembre (73,6%) et à celui du 11 mai (52,7%).