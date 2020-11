publié le 22/11/2020 à 12:17

Invité ce dimanche 22 novembre du Grand Jury sur RTL, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a évoqué le caractère progressif de ce déconfinement, notamment pour la période des fêtes de fin d'année.

Interrogé par Benjamin Sportouch qui lui demandait s'il espérait pouvoir passer les fêtes de fin d'année en Bretagne, le ministre a répondu : "Il y a la question du souhait et la question de la réalité. Si d'aventure l'évolution est progressive et positive, tant mieux, et à ce moment là je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises", explique le ministre. "Il y aura une deuxième série de décisions qui sera prise vers le 20 décembre, puis une troisième série de décisions au début de l'année prochaine en fonction de la circulation du virus".

Jean-Yves Le Drian a donc bien confirmé trois étapes des assouplissements du confinement, évoquées par Gabriel Attal ce dimanche dans le JDD, se refusant toujours de parler d'un réel "déconfinement". Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer aux Français ce mardi, a quant à lui assuré vouloir mettre fin à '"l'incertitude" sur la crise sanitaire en apportant "de la clarté" et "un cap".