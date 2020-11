Confinement : Emmanuel Macron compte faire le plein de vitamines

publié le 23/11/2020 à 09:22

Emmanuel Macron s’exprimera mardi soir à la télévision. Au programme, l'annonce probable d'un confinement allégé, mais aussi une intervention contre la déprime générale. Cela fait plusieurs jours, que nous parlons de cette intervention, ce sera la huitième pour l’épidémie et nous savons déjà qu’elle sera très suivie.

Le président de la République semble avoir réussi à créer une attente, mais répond surtout à l'impatience des Français. Le pays se lasse de ce 2ème confinement, qui n’a pas le charme discret du premier, de cette expérience inédite dans laquelle nous étions tous embarquée.

Nous sommes des animaux sociaux, l’isolement, le manque d’échanges et la précarité nous pèsent. Deux chiffres résument bien nos souffrances : 1 Français sur 5 est dans un état dépressif et les distributions d’aides alimentaires ont augmenté de 30% dans les grandes métropoles.

Un discours très attendu

Emmanuel Macron n’a pas besoin d’aguicher les téléspectateurs. Le chef de l'État est dans une position singulière, unique. Dans ces périodes exceptionnelles, nous sommes légitimistes. Ce qui se retrouve dans les études d’opinions :avec plus de 40% d’opinions favorables dans tous les derniers sondages, Emmanuel Macron est au-dessus de ses prédécesseurs au même moment du quinquennat.

Et mine de rien, cela donne plus de résonance à la parole présidentielle. Le gouvernement inspire peu confiance, le Président de la République est la seule voix qui porte. Il peut encore parler à plus de 30 millions d’auditeurs et de téléspectateurs. Nous connaissons déjà les grandes lignes de ce que va nous dire le Président, mais l'attente reste importante.

Nous savons qu’il y aura des décisions pour la fin de la semaine, pour les commerces notamment. Ensuite pour le 20 décembre pour les vacances de Noël. Et ensuite pour le mois de janvier, pour les restaurants et les cafés. Il ne s’agit pas seulement de préparer les esprits à un confinement qui dure. Donner le schéma de sa réponse permet de montrer que le gouvernement, dans le brouillard, sait où il va.

Cela permet d’expliquer les décisions qui sont prises avant qu’on ne les connaisse. Comme l’a confié Emmanuel Macron au Journal du Dimanche : "Rien n’est pire que l’incertitude et l’impression d’une morosité sans fin". Mardi soir, le message d’Emmanuel Macron ne sera pas seulement un message anti-déprime. Alors que la peur de la Covid se dissipe avec le temps, ce sera aussi une piqûre de rappel : le virus est toujours là, il est encore dangereux, en attendant la piqûre du vaccin.