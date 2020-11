Vaccin contre la Covid-19 : qu'est-ce que le laboratoire BioNTech ?

publié le 10/11/2020 à 17:06

Si Pfizer espère un vaccin pour la fin de l'année, on s'intéresse aujourd'hui aux personnes qui se cachent derrière la société de biotechnologie BioNTech. Et à l'origine, c'est une histoire d'amour, puisqu'il s'agit d'un couple d'Allemands d'origine turque, dont le laboratoire BioNTech concentre aujourd'hui les espoirs du monde entier.

Lui s'appelle Ugur Sahin, il est arrivé en Allemagne à l'âge de 4 ans avec sa mère pour rejoindre son père qui travaillait dans les usines automobiles Ford à Cologne. Elle, Özlem Türeci, est la fille d'un médecin turc venu s'installer dans le nord de l'Allemagne. Tous deux, veulent devenir très tôt médecin. Ils vont se rencontrer à la clinique universitaire de Hombourg dans la Sarre. Lui est tellement passionné par la médecine que le jour de leur mariage, il va faire un tour au laboratoire avant de se rendre à l'état-civil.

Le couple est connu pour être des pionniers de l'immunothérapie dans le traitement contre le cancer. Cette technologie qui doit permettre au malade de développer ses propres défenses immunitaires contre la tumeur. Au moins de janvier, les deux chercheurs décident cependant de travailler sur ce nouveau virus chinois, car ils perçoivent déjà le risque de pandémie.

Au printemps, leur PME a développé 20 candidats vaccins, l'un d'eux restera en course et va pouvoir bénéficier d'une force de frappe du géant américain Pfizer. Les deux scientifiques, issus de l'immigration turque, sont entre temps devenus milliardaires. De plus, leur PME BioNTech, de 1.500 salariés, a la bonne adresse puisqu'elle est située au 12 rue de la Mine d'or.