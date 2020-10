Covid-19 : le laboratoire Eli Lilly suspend l'essai d'un traitement à base d'anticorps

et AFP

publié le 14/10/2020 à 00:25

C'est l'un des traitements mis en place et testés afin de soigner la Covid-19 qui vient d'être suspendu aux États-Unis. Développé par le groupe pharmaceutique Ely Lilly, l'essai ACTIV-3 est en suspens pour des raisons de sécurité qui n'ont pas été dévoilées par les responsables de la firme américaine.

"Nous savons que, par précaution, le comité indépendant de surveillance sanitaire de l'essai ACTIV-3 a recommandé une pause dans les recrutements", a déclaré un porte-parole à l'AFP, en parlant d'un essai portant sur des malades de la Covid-19 hospitalisés. "Lilly soutient la décision du comité indépendant de garantir avec prudence la sécurité des patients participant à l'essai."

Le traitement testé consiste à injecter par intraveineuse des anticorps de synthèse aux personnes infectées par le coronavirus. Les anticorps sont spécifiquement fabriqués pour neutraliser le virus Sars-Cov2 responsable de la Covid-19, et remplacent de facto le système immunitaire. C'est un traitement similaire qui a été administré à Donald Trump lors de son hospitalisation.

Des traitements pas encore autorisés

Le président des États-Unis avait reçu un traitement fabriqué par la société Regeneron, et s'était montré dithyrambique concernant ses effets, et avait vanté son efficacité. Il était allé, à sa sortie d'hôpital, jusqu'à promettre de l'autoriser pour l'ensemble des malades et de le distribuer gratuitement.

Les deux sociétés ont demandé la semaine dernière à l'Agence américaine des médicaments (FDA) une autorisation en urgence de leurs traitements, mais la FDA doit d'abord vérifier leur sécurité et l'éventualité d'effets secondaires graves.

Le communiqué d'Eli Lilly n'a pas indiqué si les autres essais testant en ce moment les anticorps de synthèse étaient également suspendus, et l'AFP a demandé une clarification.