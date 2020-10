Peut-on soigner un rhume ?

publié le 13/10/2020 à 08:01

C'est l'une des maladies les plus courantes, chaque année 18 millions de personnes consultent pour se faire soigner. Le rhume est un incontournable de l'automne et de l'hiver, au point qu'il représente 3% des consultations chez le généraliste. Mais malgré tout, se rendre chez le médecin pour soigner un rhume c'est l'assurance d'en sortir avec un traitement qui n'est pas forcément indispensable.

En effet, pour un simple rhume, il n'y a pas forcément besoin d'un médicament. "Le rhume, ça ne se soigne pas", tranche carrément Michel Cymes. En effet, les porteurs d'un rhume doivent juste savoir qu'ils en ont pour une dizaine de jours, et laisser passer l'orage. Le moyen le plus sûr de le soigner est donc encore de ne pas l'attraper.

Pour s'en prémunir, il faut donc être en mesure de mettre en place les moyens d'éviter d'être infecté. Il y a ainsi un ensemble de comportements à adopter pour éviter de se mettre en danger face à un risque de contamination au rhume.



Hygiène de vie et distanciation

Pour commencer, rien ne vaut une bonne hygiène de vie. Faire du sport, bien dormir, manger équilibré. Des préconisations de de base qui servent pour se protéger de tout, et donc du rhume. À cela, ajouter un intérieur toujours bien aéré. De plus, quand le moment de mettre le chauffage commence, il faut savoir être raisonnable, car une température supérieure à 20 degrés vous assèche les muqueuses et altère votre capacité à vous défendre contre les virus.

Enfin, repérer ceux qui ont déjà un rhume, les maintenir à distance et vous laver les mains si vous avez pris l’ascenseur avec eux, si vous craignez d’avoir touché les mêmes objets qu’eux, ou les mêmes poignées de porte.

Une chose à faire : être patient

Et si, malgré tout on l’attrape ce satané rhume, il faudra surtout être patient. Bien sûr, vous pouvez vous faire du bien avec des inhalations à base d’huiles essentielles. On vous conseille le thym et l’eucalyptus, pour déboucher le nez, ça aide ! Mais il y a tout un tas de choses qui ne servent à rien et il faut les rappeler parce que beaucoup de patients les font par réflexe en se disant : "On sait jamais".



Je pense au Paracétamol, à l’Ibuprofène ou à l’Aspirine sur lesquels on a tendance à se jeter dès qu’on a un moindre bobo. Ce sont des médicaments qu’on prend à tire-larigot et parfois sans discernement. Ce qui est sûr, c’est que contre le rhume, ils ne vous serviront à rien. Après, si vous avez de la fièvre (mais une vraie fièvre, à 39, pas une petite fièvre à 37°5), là, oui, vous pouvez en prendre.

Enfin, en cas de toux grasse, gardez-vous des sirops. Parce que la toux sert précisément à évacuer les sécrétions des bronches. Si vous l’empêchez de s’exprimer, vous ne faites rien d’utile. Au contraire, il ne faut pas lutter contre les réflexes naturels du corps et la toux en est un.

> Santé : "un rhume ça ne se soigne pas", dit Michel Cymès Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 25/10/2019