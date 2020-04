Coronavirus : les conseils des dermatologues contre les mains sèches et irritées

publié le 18/04/2020 à 07:48

C'était la première préconisation au début de l'épidémie de coronavirus en France. Les consignes étaient claires : il faut se laver les mains régulièrement, plusieurs fois par jour et après chaque contact avec une autre surface, ou une autre personne. Premier geste barrière, le lavage des mains a pu à la longue les abîmer, notamment chez les personnels soignants, et certains professionnels obligés de se laver les mains et de porter des gants à longueur de journée.

Ainsi, la Société française de dermatologie a mis en ligne des conseils afin de préserver les mains. On apprend ainsi que le premier danger est de développer "une dermite d’irritation des mains, qui en plus d’être douloureuse risque d’entraver l’application des précautions 'contact'", notamment l'application de gel hydroalcoolique.

En premier lieu, les dermatologues expliquent que ce n'est pas l'utilisation du gel en elle-même qui détériore les mains. Mais son utilisation sur des mains abîmées est par contre problématique. "Ce sont principalement les lavages de mains, à l’eau et au savon, itératifs (plus de 10 fois par jour), et l’utilisation des bio-nettoyants à mains nues, qui irritent les mains".

Bien sécher, limiter le port des gants

La dermite, qui débute sur le dos de la main, se manifeste par des rougeurs, de fines desquamations, et une sensation de brûlure, de "cuisson" et de démangeaison. Pour maintenir des mains en bon état, la Société de dermatologie donne la marche à suivre. En premier lieu, il est demandé de privilégier le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains.

Il ne faut pas également utiliser, en même temps, le gel et le savon. Il ne faut aussi jamais utiliser de savon antiseptique. En cas de mains irritées, il faut "privilégier un pain surgras ou un syndet doux à la place du savon classique".

Ensuite, il faut veiller à utiliser de l’eau tiède, mouiller les mains avant d’appliquer une seule dose de savon, rincer parfaitement et sécher soigneusement en tamponnant doucement la peau irritée. Ensuite, il faut attendre d'avoir les mains bien sèches avant d'enfiler des gants, et ne pas porter ceux-ci durant plus de 30 minutes.

Ensuite, à domicile, les dermatologues recommandent de "limiter, pendant cette période épidémique, les activités de ménage, de bricolage ou jardinage, qui pourraient traumatiser vos mains". Il faut veiller aussi à "porter des gants lors de la manipulation de produits irritants", ainsi qu'à les protéger du froid. Enfin, l'utilisation de crèmes émollientes est recommandée, avant la manifestation des symptômes.