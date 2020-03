publié le 04/03/2020 à 13:22

Après les masques chirurgicaux, ce sont les solutions hydroalcooliques qui se retrouvent prises d'assaut en cette période d'épidémie de coronavirus. En rupture de stock dans plusieurs pharmacies, certains professionnels en profitent même pour gonfler les prix de ces gels désinfectants.

Préconisés pour limiter la contagion du coronavirus, il est important de savoir que les gels hydroalcooliques ne servent non pas à nettoyer, mais à désinfecter les mains. Pour nettoyer nos mains il est préférable d'utiliser du savon et de l'eau chaude quand nous en avons la possibilité.

La solution hydroalcoolique sert quant à elle d'alternative lorsque nous n'avons pas de point d'eau à disposition, mais n'aura pas d'action nettoyante, seulement désinfectante. En effet, le gel hydroalcoolique est un complément, c'est à dire que son rôle est de détruire les bactéries, virus et champignons.

Gel hydroalcoolique et mains mouillées, la mauvaise idée

Mais qui dit complémentaire au lavage de mains, ne dit pas même utilisation. En effet, le gel hydroalcoolique, pour être efficace doit être utilisé sur mains propres et sèches.Une utilisation sur mains mouillées réduira son efficacité, "le produit est dilué et les bactéries les moins sensibles vont survivre" a précisé au Huffpost, Philippe Glaser, directeur de l'unité Écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques à l'Institut Pasteur.

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande, en plus de se laver régulièrement les mains, de tousser et éternuer dans son coude ainsi que d'utiliser des mouchoirs à usage unique.

#Coronavirus #COVID19 | Pour se protéger et protéger les autres :

👐 Se laver régulièrement les mains

🗣 Tousser dans son coude

🤧 Utiliser un mouchoir à usage unique

😷 Malade : portez un masque jetable



☎ Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit)

👉 https://t.co/0I8koxOdgq pic.twitter.com/AZLRKz3ccW — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) February 29, 2020