Coronavirus : le variant sud-africain détecté à Mayotte, les vols suspendus

En raison de l'épidémie de Covid-19, les vols vers et en provenance de Mayotte sont suspendus.

et AFP

publié le 16/01/2021 à 21:55

Le département de Mayotte compte à son tour un cas de variant sud-africain du coronavirus, une nouvelle qui a décidé les autorités à suspendre toutes les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours dès ce dimanche 17 janvier. Les déplacements entre la France métropolitaine, Mayotte et l'île de la Réunion ne sont autorisés que pour "motifs impérieux", a ajouté la préfecture dans un communiqué.

"Après analyse des prélèvements adressés par l'ARS à l'institut Pasteur de Paris, un premier cas du variant SARS-CoV-2 501.V2 a été détecté vendredi" et a été isolé. Le traçage des cas contacts a été mis en place pour les isoler également. Pour sa part, la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, Dominique Voynet, a précisé qu'il s'agissait d'une "personne ayant voyagé aux Comores".

Des campagnes de tests vont être réalisées dans les localités où l'on observe une augmentation anormale des cas de Covid-19, l'ARS n'excluant pas l'instauration d'un couvre-feu. "Cela nous pendait au nez, et cela avant même l'apparition de ce variant sud-africain", réputé plus contagieux mais aussi plus virulent, a expliqué Mme Voynet. Les autorités étaient en alerte depuis l'annonce début janvier de la présence du variant sud-africain de la Covid-19 à Mohéli dans les Comores voisines.