Coronavirus : Michel Cymes explique comment fonctionnent les vaccins

publié le 16/01/2021 à 07:02

La vaccination consiste à administrer à une personne en bonne santé un microbe rendu inoffensif. Cet agent infectieux ne nous rend pas malade mais il provoque une réaction de notre système immunitaire, qui va fabriquer des anticorps pour éliminer ce microbe. Et si nous croisons la route de ce même microbe, notre système immunitaire, qui a de la mémoire, sera capable d'activer nos défenses naturelles.

Pour le vaccin contre la Covid-19, il existe des vaccins à ARN messager. Ce n'est donc pas ce principe qui a fait ses preuves depuis des siècles qui est appliqué, les techniques ont évolué depuis le 19ème siècle.

Nous disposons aujourd'hui de différentes sortes de vaccins : ceux dont le virus est vivant mais atténué, ceux dont le virus est totalement inactivé et ceux, beaucoup plus récents issus du génie génétique. Dans ce cas, on injecte des molécules d'ADN ou d'ARN du virus. Avec toujours le même objectif : déclencher une réaction du système immunitaire.



C'est pourquoi on répète sans cesse que l'on se vaccine pour soi mais aussi pour protéger les autres, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, telles que les personnes malades, immunodéprimées. C'est tout le principe même de la vaccination : lorsque le nombre de personnes immunisées est suffisamment important, le microbe cesse de circuler. Ainsi, non seulement l’individu est protégé, mais aussi la collectivité.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Parlons Vaccin, un podcast hebdomadaire présenté par Michel Cymes, en partenariat avec Dr. Good. Dans Parlons Vaccin, le médecin met toutes les pièces du dossier sur la table pour mieux comprendre les enjeux de santé publique, l’importance de la vaccination et aussi évaluer notre responsabilité individuelle. Dans la plus grande transparence et sans sujet tabou. Un podcast RTL Originals.

Michel Cymes tient également la chronique Ça va beaucoup mieux, diffusée du lundi au vendredi, à 8h15 sur RTL. Il présente aussi Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, chaque dimanche, à 9h15 sur RTL.