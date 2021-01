publié le 13/01/2021 à 13:55

Outre l'épidémie qui continue de progresser, ce sont les nouveaux variants découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud qui inquiètent. Si tous deux semblent être plus contagieux, la mutation sud-africaine semble être également plus virulente, d'après Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.

"Le variant anglais nous inquiète parce qu'il a une capacité d'infectiosité qui semble au moins 50% plus élevée que le variant actuel, voire plus, et donc il risque d'augmenter de façon considérable le nombre de nouveaux cas", indique Odile Launay. Toutefois, selon l'infectiologue les résultats du vaccin sont rassurants face à cette mutation : "les premières données qui ont été communiquées laissent penser que la réponse immunitaire, les anticorps qui sont générés par la vaccination sont actifs contre ce nouveau variant", indique-t-elle. "Il faut attendre des données complémentaires mais c'est rassurant".

Concernant le variant sud-africain, ce dernier suscite encore beaucoup d'interrogations. "Pour l'instant on n'a pas de données précises (...) Il semble qu'il soit susceptible d'entrainer plus de formes sévères", rapporte Odile Launay. En effet, le variant sud-africain serait plus contagieux, comme le variant britannique, mais semble être aussi plus virulent. C'est-à-dire "qu'il entrainerait dans un nombre plus important de cas des manifestations sévères de la maladie", précise l'infectiologue, membre du comité vaccin Covid-19.