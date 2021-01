Couvre-feu à 18h : quels déplacements sont autorisés entre 18h et 6h ?

publié le 16/01/2021 à 17:27

L'une des principales mesures annoncées par le gouvernement jeudi 14 janvier pour tenter de contenir l'avancée de l'épidémie de Covid-19 est la mise en place d'un couvre-feu de 18h à 6h sur tout le territoire, à l'image de ce qui était déjà en vigueur dans 25 départements de l'est et du centre du pays. Cette décision s'appliquera au moins jusqu'au 29 janvier.

Cependant, il est possible de déroger à ce couvre-feu, à condition de se munir d'une attestation de déplacement et de correspondre aux critères édictés par le gouvernement. Les sorties sont autorisées entre 18h et 6h dans les cas suivants :

- déplacement vers ou depuis son lieu de travail

- déplacement professionnel, s'il n'est pas possible de le reporter

- motif familial impérieux, notamment pour l'assistance aux personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants

- raison médicale, pour se rendre à l'hôpital, chez le médecin ou en pharmacie

- participation à des missions d'intérêt général

- convocation judiciaire ou administrative

- déplacement lié à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longues distances

- promenade d'un animal domestique dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile

Toute personne n'entrant pas dans ces critères et/ou ne disposant pas d'attestation dérogatoire s'expose en cas de contrôle à une amende de 135 euros, et jusqu'à une peine d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende au bout de trois infractions en un mois.