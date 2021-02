et AFP

publié le 02/02/2021 à 17:58

Nouvel obstacle à la stratégie vaccinale des autorités françaises : dans un avis rendu public mardi 2 février, la Haute autorité de santé (HAS) indique ne pas recommander aux personnes de plus de 65 ans le vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19, le troisième à être autorisé en France.

"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans", a expliqué, lors d’un point presse en ligne, Dominique Le Guludec, la présidente de la HAS.

Par ailleurs, l’autorité publique indépendante a également fait savoir que le vaccin d’AstraZeneca pourra être administré par les pharmaciens et les sages-femmes en plus des infirmiers et des médecins.

Le vaccin d'AstraZeneca, contrairement aux deux autres vaccins déjà disponibles, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna, peut être stocké à long terme dans des frigos classiques. Une particularité qui facilite son déploiement logistique.