publié le 29/01/2021 à 19:51

Le vaccin d'AstraZeneca est-il efficace chez les plus de 65 ans ? Emmanuel Macron a fait part de ses doutes ce vendredi 29 janvier, s'appuyant sur les réticences des experts allemands, quelques heures avant l'approbation du vaccin par l'Agence européenne du médicament.

Andrew Pollard directeur de l'Oxford Vaccine Group a tenu à répondre aux plus sceptiques. "Le problème n'est pas que le vaccin ne marche pas, c'est qu'on a des données qui sont limitées pour le moment", a-t-il expliqué, dans un discours traduit en français par Pascal Soriot le PDG d'AstraZeneca lors d'une conférence de presse. "Par contre les données que nous avons en immunogénicité, le niveau d'anticorps, chez les patients âgés est le même que chez les patients plus jeunes".

"Notre opinion est que le vaccin doit marcher chez les patients plus âgés, mais on a pour le moment un nombre de cas qui est limité. Très bientôt, on va avoir les résultats d'études américaines qui nous apporteront des données complémentaires, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que le vaccin n'est pas efficace chez les gens plus âgés. Le débat n'est pas sur l'efficacité elle-même, mais plutôt sur le fait qu'on n'a pas suffisamment assez de cas pour être absolument certains des résultats" .