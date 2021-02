Coronavirus : 75 millions de doses de vaccin Pfizer à l’UE, qu'est-ce ça change ?

publié le 01/02/2021 à 16:33

L'étau se desserre. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi 1er février une accélération des livraisons à l'Union européenne du vaccin contre la Covid-19 développé avec l'américain Pfizer, promettant jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre. Mais qu'est-ce que cela changerait aujourd'hui en France ?

Cela va relancer la campagne qui connait un trou d'air. Depuis quinze jours, les personnes qui ont droit au vaccin ont constaté qu'il n'y avait presque plus de rendez-vous sur Internet et quand elles appellent les centres, on leur répond "pas avant mars".

La France a déjà reçu 2.600.000 doses depuis décembre qui ont permis de vacciner un peu moins d'un million et demi de personnes. Le stock restant va servir à continuer d'honorer les rendez-vous déjà pris et a commencé les deuxièmes injonctions. Les laboratoires ont tous pris du retard mais compte tenu des dernières annonces et notamment de Pfizer qui compte livrer ce qui était prévu en février, la France devrait avoir vacciné d'ici à la fin du mois 2 millions et demi de personnes. Le retard pourrait être rattrapé assez vite car Pfizer va augmenter sa production et d'autres vaccins vont arriver sur le marché.

Mais il y aura un changement du public vacciné car l'AstraZeneca peut être moins efficace chez les personnes âgées.