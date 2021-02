Coronavirus : le traitement utilisé pour soigner Trump autorisé en Europe

et AFP

publié le 26/02/2021 à 17:47

Souvenez-vous, c'était au début du mois d'octobre, Donald Trump, positif à la Covid-19, avait été hospitalisé à l'hôpital Walter Reed, dans la banlieue de Washington. C'est là que l'ancien président des États-Unis avait eu recours à un traitement particulier. Donald Trump avait reçu l'antiviral remdesivir ainsi qu'une dose du cocktail expérimental d'anticorps de synthèse développé par la société Regeneron.

Un traitement testé à l'époque sur seulement sur 275 personnes. Résultat ou non de ce traitement, l'ancien chef de l'État était sorti de l'hôpital après quelques jours. Un mois plus tard, fin novembre, ce traitement aux anticorps de synthèse de la société Regeneron était autorisé aux États-Unis, par l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Selon l'agence Reuters, citée par Ouest-France, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné ce vendredi, un avis favorable à ce traitement, "pour traiter des malades de la Covid-19 qui ne nécessitent pas un apport d'oxygène et présentent des risques élevés d'atteindre un stade grave de la maladie", explique Reuters.

En octobre dernier, les médecins de Donald Trump avaient d'ailleurs expliqué au moment de lui administrer ce traitement, que le président n'avait "pas besoin d'un supplément d'oxygène".

Un traitement similaire déjà autorisé en France

En France, Olivier Véran a expliqué ce jeudi 25 février qu'un nouveau médicament par anticorps de synthèse vient d'être autorisé pour les patients les plus à risque de formes graves, avec l'espoir de leur éviter hospitalisation et passage en réanimation. "Ce sont des espoirs nouveaux (...) qui renforcent notre arsenal anti-Covid", a déclaré le ministre de la Santé. C'est celui du laboratoire américain Eli Lilly qui est pour l'heure autorisé en France.

"Quelque 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers de ce traitement qui pourront commencer à être administrés avec prudence initialement dans un cadre hospitalier pour des patients âgés de 80 ans et plus, et qui ont des troubles de l'immunité", a ajouté Olivier Véran.