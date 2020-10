États-Unis : 48 heures après son hospitalisation, comment va Trump ?

publié le 04/10/2020 à 19:35

Les médecins de Donald Trump ont donné de ses nouvelles ce dimanche 4 octobre, lors d'un nouveau point presse, 48 heures après son hospitalisation à l'hôpital militaire de Walter Reed. Le but est toujours le même : rassurer. "Son état s'améliore", dit son médecin personnel.

Donald Trump marche dans l'hôpital, il est sous stéroïdes et sous remdesivir, un antiviral puissant qui empêche la réplication du virus pendant 3 jours mais il pourrait sortir dès ce lundi 5 octobre, ont indiqué ses médecins. "Notre objectif pour la journée est de le faire manger, boire et de le garder en dehors du lit autant que possible, pour qu'il soit mobile et continue de se sentir bien. Notre espoir est de le faire sortir de l'hôpital dès demain et qu'il poursuive ses traitements depuis la Maison Blanche", a ajouté le Dr Garibaldi.

Entre cette intervention, les tweets du président et les infos contradictoires, tout n'est pas complètement clair, notamment sur le niveau d'oxygène du chef d'État qui "a baissé à deux reprises depuis l'apparition des symptômes", explique le docteur Sean Coney, précisant qu'il "va mieux et n'a plus de fièvre". Ce même médecin a botté en touche lorsqu'on lui a demandé si Donald Trump avait été mis sous oxygène.