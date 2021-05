Coronavirus : le point sur les personnes actuellement éligibles à la vaccination

publié le 03/05/2021 à 15:38

La France a passé la barre des 15 millions de primo-vaccinés et 6 millions de vaccinés avec les deux doses. Et la campagne a pris un nouvel élan ce début mai avec l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des adultes atteints d'obésité ou présentant des comorbidités. En ce lundi 3 mai, qui sont les personnes éligibles au vaccin ?

Si vous avez 60 ans et plus vous pouvez vous faire vacciner avec les vaccins AstraZeneca, Janssen, Pfizer-BioNTech et Moderna. Si vous avez entre 55 et 59 ans inclus, vous êtes éligible à la vaccination avec les produits AstraZeneca ou Janssen. Néanmoins, Pfizer-BioNTech et Moderna, vaccins à ARN messager, concernent uniquement ceux qui ont une pathologie à très haut risque de forme grave. Enfin, tous les autres adultes de 18 à 54 ans inclus qui ont une pathologie à très haut risque de forme grave peuvent se faire vacciner avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

Quelques professions font figure d'exception à ces règles définies par tranches d'âge. Si vous êtes un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un établissement ou service médico-social intervenant auprès de personnes vulnérables, salarié de particulier employeur intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables, sapeur-pompier ou vétérinaire, vous pouvez vous faire vacciner.

Enfin, des créneaux de vaccination sont dédiés à certains professionnels du secteur public, notamment les professeurs, agents au contact des élèves, gendarmes, policiers ou encore agents pénitentiaires. De même pour certains professionnels de secteur privé, notamment les chauffeurs de taxi, VTC, contrôleurs, agents d'entretien, agents des pompes funèbres etc.