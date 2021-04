Coronavirus : le pic épidémique sera-t-il atteint "dans 7 à 10 jours" ?

publié le 01/04/2021 à 14:41

La France sera confinée dès le 3 avril, afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il faut dire que la situation sanitaire dans laquelle nous sommes est compliquée. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a expliqué ce jeudi 1er avril au matin que le pic épidémique pourrait être atteint dans 7 à 10 jours.

Cela paraît possible puisqu'en Île-de-France, l'une des régions les plus touchées, un très léger ralentissement du taux d'incidence s'amorce depuis quelques jours. Le nombre de nouvelles contaminations n'a augmenté que de 12% sur une semaine, c'est moitié moins que la semaine d'avant, au moment où les restrictions sanitaires ont été mises en place. Si on continue sur cette lancée, on peut envisager d'atteindre ce pic dans une grosse semaine, et donc que la courbe s'inverse.

Mails il faut aussi que ce ralentissement s'observe dans les régions qui seront sous restrictions samedi 3 avril. Dans les Pays de la Loire, par exemple, les nouvelles contaminations ont augmenté de 30% sur les 7 derniers jours.

Un calendrier vaccinal tenable ?

Emmanuel Macron a aussi établi un calendrier pour la vaccinations : les plus de 60 ans doivent être vaccinés à partir du 16 avril, les plus de 50 ans à partir du 15 mai, et à partir de mi-juin, ce sera au tour des moins de 50 ans.

A priori, le calendrier pourrait être tenu. En avril, par exemple, la France est censée recevoir 12 millions de nouvelles doses, alors qu'on comptabilise 8 millions de personnes dans la tranche des 60-70 ans, auxquels on ajoute les 3 millions de Français entre 70 et 75 ans à qui on vient tout juste d'ouvrir la vaccination. Et 8 + 3 = 11 millions !

Par ailleurs, tout le monde ne voudra pas se faire vacciner, donc c'est théoriquement possible. À condition toutefois qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes de livraison.