Confinement : quels commerces restent ouverts ?

publié le 01/04/2021 à 12:30

Après un an d'épidémie de coronavirus en France, retour à la case départ. A partir de samedi 3 mars, le pays est de nouveau confiné. Dès le 5 avril, tous les déplacements interrégionaux seront interdits, sauf motif impérieux. Les commerces dits "non essentiels" seront aussi fermés, avec de nombreuses exceptions par rapport aux deux précédents confinements.

En pratique, les magasins ouverts seront tous ceux qui avaient été autorisés à ouvrir lors des premiers confinements : magasins d'alimentation, boulangeries, boucheries, cavistes, pharmacies, bureaux de tabac, boutiques de réparation d'équipements, magasins de bricolage...

S'ajoutent désormais :

- les fleuristes

- les jardineries

- les salons de coiffure

- les librairies

- les disquaires

- les cabinets d'avocats et de notaires

- les chocolatiers

- les opticiens

- et les cordonneries, qui font partie de la catégories "réparation d'ordinateurs et de biens personnels domestiques".

Les concessions automobiles seront ouvertes uniquement sur rendez-vous. Pour les agences immobilières, il sera seulement possible de fixer une visite pour une résidence principale. Les cours de conduite pour le permis de conduire seront toujours possibles, mais l'apprentissage du code de la route se fera à distance.

Dans les autres commerces, seul le click & collect et la vente en ligne restent possibles.