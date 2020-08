publié le 31/07/2020 à 20:01

"La circulation en milieu communautaire s’accélère ce qu’attestent très objectivement l’augmentation du taux d’incidence, du taux de positivité et du nombre de nouveaux clusters." Ce jeudi 30 juillet, Santé publique France (SpF) a livré un constat sans appel : la situation épidémique s'est dégradée en France, durant la semaine 30 (du 20 au 26 juillet).

Dans un point sur la situation, Santé publique France rappelle que "l'ensemble des indicateurs montre que la transmission de l’infection à SARS-COV-2 s’est intensifiée de manière marquée." Et comme les autorités de santé ont déjà pu l'indiquer, "elle s’accélère plus fortement chez les jeunes adultes" bien que tous les âges soient concernés.

De plus en plus de départements voient leur taux d'incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) augmenter. "Le nombre de départements classés en niveau de vulnérabilité modéré ou élevé pour le SARS-COV-2 était également en augmentation, avec 7 départements en vulnérabilité modérée et 3 en vulnérabilité élevée", à savoir la Mayenne, la Guyane et Mayotte, note SpF.

En conséquence, l'agence sanitaire appelle à "la plus grande vigilance", notamment parce que les congés d'été peuvent "favoriser les situations à risque". Elle insiste sur la nécessité de se protéger" dans le cadre d'événements festifs et de regroupements familiaux ou amicaux." Elle rappelle enfin l'importance de se faire tester en cas de symptômes.