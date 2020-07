Vacances d’été : 3 arnaques à éviter pendant vos congés

publié le 17/07/2020 à 06:15

L'été est très propice aux arnaques. Les touristes étrangers comme les touristes français sont souvent des proies faciles à piéger. Parfois désorientés, souvent moins vigilants parce que les vacances sont l'occasion de "déconnecter", toujours éloignés de leurs habitudes du quotidien, les vacanciers peuvent pourtant limiter les risques de se faire arnaquer.

1. L'arnaque à l'irlandaise. Des vacanciers se présentent à vous. Ils ont tout perdu : carte bleue, papiers, effets personnels. Ils en appellent donc à votre générosité et vous promettent de vous rembourser une fois qu'ils auront regagné leurs pénates. La meilleure solution pour vous en protéger est de ne pas dépanner ces gens, ou bien de le faire avec parcimonie.

2. L'arnaque à la location saisonnière. Vous réservez un logement de vacances et votre location est annulée à la dernière minute sans remboursement ou pire, le logement n'existe pas à votre arrivée. Lorsque vous réservez en ligne, faites attention aux détails étonnants : des acomptes trop élevés (plus de 30% du prix), des prix trop compétitifs, une demande de paiement en mandat cash, virement bancaire non sécurisé ou à l'étranger, etc. Si vous avez un doute, prenez le temps de regarder sur Internet si d'autres n'ont pas été piégés avant vous.

3. L'arnaque à la carte bancaire. Une arnaque assez classique, que l'on retrouve en toute saison : vous êtes à un endroit, avec votre carte bancaire, et de l'argent est retiré de votre compte ailleurs. Dans ce cas, il faut faire opposition rapidement. Pour cela, gardez toujours avec vous le numéro d'appel pour pouvoir réagir immédiatement. Et pour éviter les mauvaises surprises, pensez à conserver un œil sur vos comptes, même en vacances.