publié le 14/07/2020 à 11:37

Les rassemblements non autorisés et peu encadrés se multiplient. Dans la Nièvre, entre 4.000 et 5.000 "teufeurs" se sont rassemblés dans un pré pour une rave party, souvent sans masque. La préfète de la Nièvre Sylvie Houspic plaide non coupable.

"Nous avons été mis devant le fait accompli, explique Sylvie Houspic au micro de RTL. Dans la nuit de vendredi à samedi, entre 1 heure et 3 heures du matin, plusieurs centaines de véhicules sont arrivées sur le site. Il est extrêmement difficile de mener des opérations lourdes."

"Il a été choisi immédiatement de faire ce que les organisateurs auraient dû faire, rappelle la préfète de la Nièvre. Il y a eu une distribution massive de masques, plus de 20.000 sur le site, et plus de 50 litres de gel hydroalcoolique."

"Il y a des règles et le mieux est de respecter les règles, prévient Sylvie Houspic. Ces règles ont un sens. La vie en société, c'est aussi ça."