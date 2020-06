Coronavirus : quelles conditions pour la réouverture de Disneyland ?

publié le 10/06/2020 à 23:18

Seul grand parc d'attractions situé en zone orange, Disneyland Paris n'a pas encore officiellement de date de réouverture. Mais quand le moment sera venu, dans quelles conditions ce parc accueillera-t-il ses milliers de visiteurs ?

Selon nos confrères du Parisien, des négociations sont en cours depuis plus de deux semaines entre les syndicats de la société Euro Disney et la direction sur la flexibilité du travail des employés et sur la rédaction d'un protocole.

Dans un document non définitif, il est annoncé que le port du masque sera imposé aux visiteurs de Disneyland Paris à partir de 11 ans, voire 9 ans, la décision reste à prendre. "Principe général : dès l'entrée sur site, tous portent le masque, tous protégés", peut-on lire.

Au sein des différentes attractions, la direction préconise de réduire la capacité d'accueil et de procéder à une "vérification visuelle des critères d'embarquement du système de retenue". Les mascottes, elles, apparaîtront "en hauteur", tous les shows en extérieur sont annulés. "Des points selfie avec des décors ou des incrustations de personnages en photo montage", seront mis en place.

Des centaines de distributeurs de gel

Les sanitaires seront, selon Le Parisien, fermés à tour de rôle afin d'être désinfectés et du gel hydroalcoolique sera massivement distribué dans tout le parc. "790 distributeurs muraux, 1.300 flacons pompes et 360 distributeurs sur pied" sont notamment prévus un peu partout.

De nouvelles tentes de contrôle seront installées à l'entrée du parc pour limiter les files d'attente et ainsi faire entrer "14.700 visiteurs par heure". Le masque sera également obligatoire pour l'ensemble des salariés, qui pourront également avoir à utiliser des visières de sécurité en l'absence d'écran de protection.