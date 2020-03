publié le 23/03/2020 à 09:35

Le Covid-19 pour 8 personnes sur 10 ça reste une forme de syndrome grippal qui vous cloue au lit. Ce ne sont pas ces personnes qui posent problème, le problème on le sait, c'est la fameuse vague qui risque de déborder les hôpitaux. On risque de ne pas avoir assez de lits de réanimation pour les cas graves.

Et cette vague absolument personne ne l'avait prévu au début de la crise, aucun scientifique digne de ce nom ne vous aurait dit début janvier que la France serait confinée en mars. Alors il est facile de se targuer aujourd'hui d'avoir vu juste avant tout le monde, ce que font certains politiques. Non ils n'ont pas vu juste avant tout le monde ils ont fait de la prophétie. La médecine ce n'est pas de la prophétie, la médecine ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction.

Concernant le traitement à la chloroquine, absolument personne dans le monde médical ne dit que le Professeur Raoult a tort de penser que la chloroquine puisse être un traitement efficace contre le coronavirus. Et arrêtons le procès d'intention qui fait croire que c'est parce que son look déplait aux pompes de la médecine qu'il est rejeté par ses pairs. Mais la médecine ne se fait pas par une publication dans Le Parisien, Le Monde ou Le Figaro. La médecine ne se fait pas sur un essai sur 24 patients, même si nous sommes dans l'urgence.

On ne peut pas dire aux Français 'On n'a rien d'autre prenez de la Nivaquine et on verra bien' Michel Cymes





Ce matin, le Pr Raoult dit dans une interview au Parisien que "même Trump a tweeté" sur les résultats de ses essais. Comme si Trump était une référence scientifique mondiale. Nous espérons tous, absolument tous que le Pr Raoult ait raison. Mais il faut qu'on nous le prouve, grâce aux différents essais en cours en ce moment dans différents services en France, et ça va aller vite. On ne peut pas dire aux Français "On n'a rien d'autre, prenez de la Nivaquine et l'antibiotique et on verra bien".