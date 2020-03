Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

publié le 13/03/2020 à 22:03

"L'Europe est actuellement l'épicentre de la pandémie du Covid-19", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse à Genève vendredi 13 mars. Il a expliqué que désormais, en excluant la Chine, le continent européen avait fait état de plus de cas et de morts que partout ailleurs dans le monde.

L'OMS a reconnu qu'il était encore "impossible" de déterminer quand aurait lieu le pic de l'épidémie."Nous espérons que ce sera plus tôt que plus tard" mais "cela dépendra de la réaction des pays face à leur premier cas" et de leur "approche agressive" ou non, a affirmé aux médias Mme Maria Van Kerkhove, un des responsables de la réponse de l'OMS au Covid-19.

La pandémie a causé la mort de plus de 5.000 personnes dans le monde, en majorité en Chine continentale. Depuis l'apparition du virus en décembre dans ce pays, plus de 134.000 personnes ont été contaminées, dans 121 états et territoires.

Selon l'OMS, le nombre des nouveaux cas recensés chaque jour dans le monde est désormais plus élevé que ceux signalés par la Chine au plus fort de l'épidémie dans ses frontières.

Le patron de l'OMS a demandé que la riposte mise en place par les pays ne soit pas uniquement fondée sur des mesures de "distanciation sociale", mais sur une approche globale, impliquant également de tester tous les porteurs du virus, de rechercher leurs contacts et de les placer en quarantaine.