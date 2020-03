Coronavirus : les cas sévères touchent aussi les jeunes

publié le 13/03/2020 à 18:02

Qu'importe les mesures prises par Emmanuel Macron, dans la soirée du jeudi 12 mars, pour limiter les dégâts sanitaires, économiques ou encore politiques du coronavirus, des médecins alertent sur la dangerosité du virus.

L'article a été publié par Le Parisien, juste après le discours d'Emmanuel Macron. Des médecins affirment que les malades sévèrement atteints par le coronavirus ne sont pas que des personnes âgées, mais aussi des jeunes de 30 ou 40 ans, sans pathologie.

"On s'est trompés, il faut arrêter de les comparer (avec la grippe, ndlr), reconnaît aujourd'hui Gilles Pialoux, chef du service infectiologie à l'hôpital Tenon, à Paris. C'est bien plus grave." Il ajoute : "Il n'est plus rare de voir des jeunes de 30 ou 40 ans, sans pathologie. C'est la réalité du terrain. Le cercle s'élargit." Environ 80% des cas de coronavirus restent, malgré tout, bénins.

Depuis le début de l'épidémie en France, 61 personnes sont décédées des suites du virus.