Coronavirus : l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca est "suffisante", selon l'HAS

publié le 03/02/2021 à 09:01

Mardi 2 février, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert pour le déploiement du vaccin développé par AstraZeneca. Il s'agit du troisième vaccin disponible en France contre le Covid-19 : il affiche 60 à 70% d'efficacité. "Une excellente nouvelle pour la disponibilité des doses dans notre pays", juge Dominique Le Guludec.

Si les laboratoires Moderna et Pfizer ont conçu des produits fiables à près de 90%, le taux d'efficacité d'AstraZeneca reste "suffisant". Toutefois, certains redoutent que les Français boudent le sérum britannique et optent pour les vaccins les plus efficaces. Mais la présidente de la Haute autorité de santé (HAS) l'assure : "L'efficacité du vaccin d'AstraZeneca est suffisante".

"Le taux d'efficacité est similaire à celui des vaccins contre la grippe", promet-elle. "Il faut que les populations se vaccinent", insiste Mme Le Guludec, compte tenu de "la course lancée contre l'épidémie de coronavirus" qui a déjà tué plus de 77.000 personnes en France.

Quant au vaccin russe Spoutnik V fiable à plus de 91%, la présidente de la Haute autorité de santé (HAS) rappelle que son institution "examinera tous les vaccins qui passeront les examens de l'Agence européenne du médicament (...) et s'ils sont bons, on les autorisera".