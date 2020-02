et AFP

publié le 23/02/2020 à 18:22

L'Itallie se mobilise pour contrecarrer l'avancée du coronavirus. En moins de 48 heures, l'épidémie a mis le pays en alerte. Alors que le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint les 132 cas en Italie, les conséquences se font sentir dans tout le pays, à commencer par le monde du sport, avec notamment le report de quatre matchs de Serie A.



En fin de matinée ce dimanche 23 février, le club du Torino a en effet annoncé le report à une date ultérieure de son match prévu à 15h00 face à Parme, comptant pour la 25e journée du championnat d'Italie. Ce report est venu s'ajouter à ceux, annoncés tard ce samedi 22 février, de trois autres matchs de Serie A initialement programmés ce dimanche : Atalanta Bergame-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari et Inter Milan-Sampdoria Gênes.

C'est donc près de la moitié de cette 25e journée qui a été repoussée du fait de la progression du nouveau coronavirus dans la Péninsule. L'AC Milan a par ailleurs annoncé le report, pour les mêmes raisons, du match de championnat son équipe féminine face à la Fiorentina. Les équipes italiennes féminines de rugby de l'Ecosse et de l'Italie ont également annulé leur rencontre.

Les autorités mettent fin au carnaval de Venise

Les festivités du Carnaval de Venise, qui aurait dû se terminer ce mardi 25 février, ont quant à elle été annulées à partir de ce dimanche 23 février, au même titre que toutes les manifestations sportives de la région. C'est ce qu'a annoncé sur la chaîne de télévision Sky TG24 le président de Vénétie (nord-est de l'Italie).

"À partir de ce soir, nous avons prévu de stopper le Carnaval et toutes les manifestations sportives jusqu'au 1er mars", a précisé Luca Zaia, en annonçant une série de mesure pour contrecarrer l'avancée du virus. Le Carnaval de Venise qui avait démarré par une grande parade le 8 février et devait se conclure mardi, mais selon le gouverneur de Vénétie, il faut éviter "tous les rassemblements privés et publics".

Celui qui a également décidé "la fermeture de toutes les écoles jusqu'au 1er mars inclus" a expliqué que "ces mesures draconiennes" étaient justifiées par la volonté d'"éviter des problèmes" ultérieurs, alors que la Vénétie a enregistré vendredi soir ses deux premiers décès.

52.000 habitants de 11 villes en quarantaine

L'Italie est également devenue le premier pays d'Europe a mettre des villes en quarantaine en isolant 52.000 habitants de 11 communes dans le Nord de l'Italie. Ses habitants se sont en effet réveillés ce dimanche 23 février en quarantaine, avec interdiction d'entrer et sortir de leur zone, après une brusque multiplication des cas de nouveau coronavirus et les deux premiers décès d'Européens sur le continent.



Le gouvernement a adopté samedi soir un décret-loi très strict qui met à l'isolement 11 villes, 10 en Lombardie (région de Milan, nord-ouest) et 1 près de Padoue en Vénétie (région de Venise, nord-est). "Ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte.

5e pays le plus touché dans le monde

Le principal foyer de ce qui pourrait être une épidémie autochtone de Covid-19 en Europe, inédite à cette échelle, se trouve autour de Codogno, une localité de 15.000 habitants dont beaucoup travaillent aux alentours ou à Milan, à 60 km de là. L'Italie est désormais le cinquième pays le plus touché dans le monde.