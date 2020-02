publié le 23/02/2020 à 18:54

En France, le coronavirus a fait une seule victime, un touriste chinois, et une seule personne reste hospitalisée. Mais depuis les deux décès en Italie ce vendredi 21 février et les 132 contaminations, cette épidémie, qui semblait lointaine et plus ou moins contenue, est désormais à nos portes.



Une réunion d'urgence a lieu ce dimanche 23 février à Matignon pour redéfinir notre dispositif de prévention. Le virus n'est plus maintenant essentiellement en Chine, il se développe en Corée du Sud, au Japon, et il est désormais à trois heures de voiture de la France. Entre la France et l'Italie, il y a une quinzaine de points de passage routiers et des liaisons ferroviaires. Cela va donc sans doute modifier la façon dont on traque le virus en France.

Jusqu'à présent, un malade était considéré comme suspect quand il venait de Chine ou quand il avait croisé un Chinois en revenant de Chine. C'est cette définition du cas suspect qui devrait changer. Un médecin du 15, quand quelqu'un l'appellera, car il a de la fièvre ou qu'il tousse, demandera s'il a eu un lien avec l'Italie du Nord, le Japon ou la Corée.

Le gouvernement pourrait mobiliser la réserve sanitaire

Dans ce cas, il pourrait être pratiqué le fameux test coronavirus, sachant que le nombre de laboratoires qui le fabrique a été augmenté cette semaine. On va sans doute tester beaucoup plus de personnes qui ont des symptômes grippaux.

Le gouvernement pourrait aussi, au cas où, mobiliser la réserve sanitaire. Ce sont des personnels de santé volontaires, actifs ou retraités, prêts à se consacrer à une mission. Mais on en est pas encore là, la France compte toujours 12 cas recensés.

