publié le 08/12/2020 à 09:48

Serons-nous déconfinés à Noël ? Rien n'est moins sûr et le gouvernement est de plus en plus pessimiste à la lecture des courbes : si la baisse du nombre de contaminations était de 30 à 40% d’une semaine sur l’autre, fin novembre, ce n’est plus du tout le cas depuis plusieurs jours. Nous sommes sur un plateau de 8.000 à 10.000 contaminations par jour, loin du seuil de 5.000 voulu par Emmanuel Macron. Depuis deux jours, les chiffres stagnent aussi à l’hôpital, avec une augmentation du nombre d'hospitalisations dans 16 départements.

Il y a plusieurs explications à cette stagnation, selon le professeur Gilbert Deray, chef de service à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière : "Le premier élément c’est que ce virus comporte une part d’incertitude et nous surprend depuis le début ; ensuite bien sûr, le refroidissement des températures fait que l’on vit plus en intérieur, on est plus en contact les uns avec les autres. Et enfin, dès qu’on lève les mesures de restriction, cela a un effet immédiat sur les contaminations."

S'il ne veut pas "culpabiliser" les Français "après plus de six mois de lutte", Gilbert Deray invoque "la grande responsabilité collective" de chacun à l'approche des fêtes de fin d'année. "On ne peut pas relâcher les efforts autant qu'on le voudrait jusqu'à ce qu'on ait l'efficacité des vaccins." Selon lui, il faut tirer les leçons de l'été dernier où "on a mal fait les choses" en levant les mesures trop rapidement et trouver le bon curseur entre "confinement total et pas de confinement du tout".

Alors, le gouvernement doit-il resserrer la vis ? "C'est une décision qui n'est pas que sanitaire, mais aussi sociétale et économique", estime Deray. "En tant que médecin, je crains ce qu'il va se passer après les fêtes" si l'on relâche trop la pression, "mais il y a d'autres considérations : la solitude, la nécessité d'être ensemble, et l'économie du pays".