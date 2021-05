publié le 08/05/2021 à 18:40

Avec l'arrivée des beaux jours et la mise en place du déconfinement en quatre étapes en France, certains commencent à penser à leurs futures vacances. Mais quelles sont les règles pour voyager en Europe ?

Selon le site du gouvernement espagnol, chaque personne voulant voyager en Espagne est dans l'obligation de remplir un formulaire en ligne. Un QR code généré automatiquement sera exigé à l'entrée sur le territoire. Tous les voyageurs ont l’obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, à l’exception des enfants de moins de 6 ans. Se rendre en Espagne par voie terrestre et aérienne est possible, cependant, aucun séjour dans l’une des régions traversées en voiture n’est autorisé. Un couvre-feu de 23 heures à 6 heures est en place sur le territoire espagnol, mais chaque région a son autonomie et peut adapter les conditions.

Pour pouvoir voyager en Grèce, il est obligatoire de remplir un formulaire en ligne, peut-on lire sur le site de l'ambassade de Grèce en France. Pour éviter la quarantaine de sept de jours en arrivant, il faut être muni d'un test RT-PCR de moins de 72 heures ou d'une preuve de vaccination de plus de 14 jours (sauf pour les moins de 5 ans. Actuellement, les autorités locales ont mis en place un confinement et un couvre-feu entre 23 heures et 5 heures du matin.



Un test PCR négatif de moins de 72 heures obligatoire au Portugal

Au Portugal, la présentation d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures est requise pour tous les voyageurs à l'entrée sur le territoire, excepté les enfants de moins de 2 ans, explique l'ambassade du Portugal en France. Le pays a amorcé la dernière étape de son déconfinement progressif le 1er mai. Il est possible de se rendre dans les cafés et restaurants par groupes de six personnes à l'intérieur et dix en terrasse mais aussi dans les salles de spectacle jusqu'à 22h30.

Pour entrer sur le sol italien, un formulaire en ligne doit être rempli et un autre signé, peut-on lire sur le site de l'ambassade d'Italie L'obligation de présenter un test RT-PCR dépend de la situation sanitaire du pays d'origine. Pour le savoir, il suffit de remplir un questionnaire interactif. Sur place, un couvre-feu est mis en place de 22 heures à 5 heures du matin. Mais les régions sont aussi classées selon un code couleur représentatif du risque de transmission. Rouge pour le Val d'Aoste, risque maximal, et orange pour la Basilicate, la Calabre, les Pouilles, la Sardaigne et la Sicile, où le risque est élevé, et enfin jaune ou blanc pour les autres régions. En zone orange, les services de restauration (bars, pubs, restaurants, glaciers,…) sont uniquement ouverts pour la vente à emporter.



L'UE prépare un certificat sanitaire européen

Pour les Français qui souhaiteraient voyager à l'étranger cet été, le gouvernement français travaille actuellement à un système de classification tricolore des pays en fonction de l'intensité de l'épidémie, a indiqué ce samedi Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du Tourisme.

Cependant, les autorités des États membres de l'UE restent responsables de la levée des restrictions de voyage à l'égard des pays de la liste. Pour les déplacements entre pays de l'UE, la Commission européenne prépare la mise en place d'un certificat sanitaire européen, qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin.