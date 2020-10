Coronavirus en Europe : le point sur la situation

publié le 17/10/2020 à 05:42

Tandis que le couvre-feu est entré en vigueur à 00h en France, nos voisins européens ont eux aussi mis en place de nouvelles mesures restrictives pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus.



À Londres par exemple, à partir de ce samedi 17 octobre, il est interdit de socialiser en intérieur avec des personnes extérieures à son foyer. Une mesure draconienne pour le Royaume-Uni, qui est le pays le plus endeuillé d'Europe avec 43.400 morts depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, le pays a enregistré plus de 15.000 nouveaux cas vendredi.

La Pologne instaure elle aussi de nouvelles restrictions. Les collèges et lycées seront fermés à Varsovie ainsi que dans d'autres grandes villes polonaises considérées comme "zones rouges". Les établissements devront ainsi pratiquer l'enseignement à distance tandis que les restaurants devront fermer à 21h. Les cérémonies de mariage seront également interdites et le nombre de personnes autorisées dans les magasins, les transports publics ou dans les offices religieux sera limité.

Couvre-feu en Belgique et en France

Si l'Italie a enregistré vendredi son record de cas depuis le début de l'épidémie avec 10.010 personnes positives en 24 heures, la Belgique a pour sa part annoncé un couvre-feu de 00h à 5 heures du matin. De plus, tous les cafés et restaurants devront fermer à partir de lundi 19 octobre, pour au moins un mois. "Semaine après semaine, les chiffres doublent, ils montent en flèche (...) c'est une hausse exponentielle", a justifié Alexander De Croo, le Premier ministre Alexander De Croo. En effet, avec plus de 10.300 morts, la Belgique est l'un des pays européens les plus touchés par le virus.

Enfin en France, le couvre-feu est en vigueur depuis 00h ce samedi pour les habitants de Paris et sa banlieue, Lille, Rouen, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Étienne, la métropole Aix-Marseille et Montpellier. Ce dernier intervient chaque jour de 21h à 6h et restera en vigueur pour une durée minimale de quatre semaines. Vendredi, encore 25.000 personnes ont été détectées positives dans l'hexagone.

À noter que le coronavirus a tué plus d'1,1 million de personnes à travers le monde et en a contaminé officiellement presque 39 millions. Les indicateurs sont toujours au rouge pour cette pandémie qui a démarré il y a maintenant presque un an.