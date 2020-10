et AFP

Redoutant de voir les touristes et résidents secondaires affluer, Le Touquet crée son propre couvre-feu. Le Touquet-Paris-Plage instaurera dès ce samedi 17 octobre un couvre-feu de minuit à 6h du matin. À la suite des annonces de couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles, dont Lille, la ville redoute en effet un "afflux conséquent" de touristes.

Située à moins de deux heures de route de Lille, cette station balnéaire huppée est particulièrement prisée par les habitants de la métropole lilloise. "Suite aux annonces gouvernementales, instaurant notamment un couvre-feu dans les grandes métropoles de 21h à 6h (...) la Ville du Touquet-Paris-Plage se prépare à un afflux plus conséquent des résidents secondaires et des touristes" et la municipalité a "décidé de renforcer sensiblement les mesures sanitaires", explique la commune dans un communiqué.

"Les bars et restaurants du Touquet seront fermés à partir de 23h30" afin que l'horaire du couvre-feu soit respecté et que chacun puisse regagner son domicile. Tout déplacement sera ensuite proscrit jusque 6h", détaille la ville.

Bars et restaurants du Touquet fermés à partir de 23h30

Ces mesures sanitaires complètent celles déjà actées avec les professionnels de l'hôtellerie ce lundi 12 octobre, notamment "l'affichage à l'extérieur des établissements de la capacité d'accueil", ou encore "la mise à disposition pour les clients d'un cahier de rappel, sur lequel ils devront obligatoirement laisser leurs coordonnées".