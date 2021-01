Coronavirus en Algérie : début de la campagne de vaccination

et AFP

publié le 30/01/2021 à 23:51

Samedi 30 janvier, l'Algérie a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus à Blinda, épicentre de la pandémie dans le pays en mars 2020, avec le vaccin russe Spoutnik V.

Le coup d'envoi de cette campagne a été donné dans une polyclinique de cette préfecture, durement éprouvée par l'épidémie. En effet, Blida a été le premier foyer de Covid-19 en Algérie, après qu'un ressortissant algérien porteur du virus soit revenu de France pour un mariage.

La vaccination est accessible en priorité aux soignants, aux personnes âgées ainsi qu'aux patients atteints de maladies chroniques. Dès dimanche, elle s'étendra aux personnels de sécurité et de la Protection civile, au secteur de l'enseignement, aux imams, aux responsables politiques ainsi qu'aux journalistes. Quelque 8.000 centres de santé sont mobilisés pour la vaccination.

Une campagne de vaccination "progressive"

Les premières doses du vaccin Spoutnik V sont arrivées vendredi en Algérie, toutefois leur quantité n'a pas été précisée. Fin décembre, Alger avait déclaré avoir commandé 500.000 doses à son allié russe. La campagne de vaccination contre le coronavirus se fera de manière "progressive" et concernera toutes les régions "sans exclusivité", a promis le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid.

"Le vaccin est le meilleur moyen disponible, à l'heure actuelle, pour se prémunir contre l'épidémie", a souligné le ministre de la Santé qui a affirmé que l'Algérie s'efforçait d'acquérir des quantités suffisantes pour vacciner les 44 millions d'habitants. Ce dimanche, Alger doit réceptionner dimanche un premier lot du vaccin britannique AstraZeneca/Oxford.

Le plus grand pays du Maghreb devrait également recevoir des lots de vaccins en provenance notamment de Chine et d'Inde, a ajouté Ammar Belhimmer, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

2.888 décès depuis le début de la pandémie

En outre, 107.000 cas de contamination ont été recensés en Algérie depuis le début de la pandémie et 2.888 décès sont à déplorer. Le gouvernement a par ailleurs décidé ce week-end d'alléger les mesures de confinement en levant le couvre-feu dans dix préfectures du pays. Toutefois, celui-ci reste effectif dans dix-neuf des 48 préfectures entre 20 heures et 5 heures.

Dans les préfectures sujettes au couvre-feu, les salles omnisports, les lieux de plaisance et de détente, les espaces récréatifs et de loisirs, les plages, les maisons de jeunes et les centres culturels, les marchés de vente de véhicules d'occasion, restent fermés.