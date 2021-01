Coronavirus : les hospitalisations restent à un niveau élevé

et AFP

publié le 30/01/2021 à 23:00

L'Agence sanitaire Santé publique France a publié les derniers chiffres concernant l'épidémie de coronavirus. Samedi 30 janvier 2021, 27.242 personnes étaient hospitalisées à cause du coronavirus tandis que 3.103 était en réanimation. Trois semaines plus tôt, le 9 janvier, on comptait environ 24.000 malades du Covid hospitalisés, dont 2.600 en réanimation.

Le taux de positivité a légèrement baissé de 7 à 6,9% par rapport à vendredi. En moyenne, sur les 7 derniers jours, environ 1.600 nouveaux malades de la Covid-19 sont hospitalisés chaque jour en France, dont 250 en réanimation. Enfin, 242 personnes sont mortes à l'hôpital depuis 24h, pour un total de plus de 75.862 morts depuis le début de l'épidémie.

Malgré ces chiffres peu encourageants, le gouvernement a décidé ce vendredi de s'accorder une dernière chance avant de décréter un confinement. Dans une allocution retransmise vendredi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture des frontières aux ressortissants des pays extérieurs à l'Union européenne, sauf motif impérieux, le renforcement des contrôles de police et la fermeture des grandes surfaces non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés.

Le gouvernement espère ainsi casser la dynamique du coronavirus sans imposer un nouveau confinement, bien que l'issue semble inévitable. "J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble", a déclaré le président Emmanuel Macron dans un tweet ce samedi.

Par ailleurs, près de 1,48 million de Français avaient reçu une première dose de vaccin vendredi soir et parmi eux, 41.000 ont reçu la seconde dose, selon les données publiées par Santé publique France.