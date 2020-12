publié le 27/12/2020 à 15:53

Alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus débute ce dimanche 27 décembre dans deux établissements situés à Sevran et Dijon, le docteur Gaël Durel, président de l'association nationale des médecins coordonnateurs en Ehpad, fait état de la situation des prochaines semaines dans les établissements spécialisés. Selon lui, "envisager de retrouver une vie normale dans les prochains mois est une très bonne nouvelle".

Gaël Durel appelle les familles des résidents en Ehpad à faire vacciner leurs proches mais souligne toutefois que les résultats du vaccin Pfizer BioNtech pourraient être moindres chez les personnes âgées : "Même si le laboratoire Pfizer annonce 95% d'efficacité, nous n'avons pas encore les résultats chez les personnes âgées de plus de 85 ans, fortement pathologiques et avec des déficits immunitaires, et on peut penser que le résultat chez elles sera certes positif, mais un peu moindre, à environ 80%".

Ce médecin a également signifié qu'en raison du contexte sanitaire, "on ne peut pas diminuer les mesures barrières au sein des Ehpad, tant que le virus circule encore activement au niveau des familles, des soignants et de tous les visiteurs, qui risqueraient de faire entrer le virus pour les personnes non-vaccinées ou pour lesquelles le vaccin n'aurait pas eu 100% d'efficacité".